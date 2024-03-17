لياو: أتفاهم جيدا مع جيرو وبوليسيتش

يتطلع ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، للفوز على مضيفه فيرونا غدا الأحد، في آخر مباراة للفريق بالدوري الإيطالي قبل فترة التوقف الدولي.

قال بيولي لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية: "نحن في حالة جيدة، إنها لحظة إيجابية".

تابع: "المهاجمون الثلاثة لدينا يمتلكون إمكانات.. علينا أن نؤدي بشكل جيد، في مباراة أخرى صعبة أمام فيرونا، قبل استعادة الطاقة خلال فترة التوقف الدولي".

ومن جانبه، قال البرتغالي رافائيل لياو، مهاجم ميلان: "أنا في حالة جيدة.. هناك حالة من التفاهم مع أوليفييه جيرو وكريستيان بوليسيتش، الفريق أيضا في حالة جيدة".

أضاف: "مهمتي مساعدة الفريق، حتى لو لم أسجل أو أصنع أهدافا.. راضٍ للغاية عن نفسي، لكن الفريق هو من يؤدي بشكل جيد".

وواصل لياو: "دائما أقول (بيولي) هو شخص يساعدني.. في الأعوام الثلاثة الأخيرة، أصبح لديه فهم أفضل بشأن كيفية مساعدتي بنسبة 100% على صناعة الفارق.. لذا فإن الفضل يعود له أيضا في هذه الأوقات الجيدة".

وأردف: "في وجود جيرو وبوليسيتش، نفهم بعضنا جيدا.. لست في حاجة لرؤيتهم، لأنني أعرف بالفعل أين سيقفان داخل منطقة الجزاء.. ومن خلفي هناك ثيو هيرنانديز، من خلاله لدي سلاح إضافي".

وختم : "الجميع يساعدني لكي أصبح لاعبا أفضل، ثم يمنحني بيولي الراحة عبر قوله: تعال واستمتع".