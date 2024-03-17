 إبراهيم عيسى عن وصف سيناريوهاته بالمقال الصحفي المباشر: رأي لا أعتبر له أي أهمية - بوابة الشروق
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إبراهيم عيسى عن وصف سيناريوهاته بالمقال الصحفي المباشر: رأي لا أعتبر له أي أهمية

هديل هلال
نشر في: الأحد 17 مارس 2024 - 7:40 م | آخر تحديث: الأحد 17 مارس 2024 - 7:40 م

عقب الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، على تقييم البعض لسيناريوهاته بأنها مباشرة وتفتقد إلى الدراما وأقرب إلى المقال الصحفي المباشر.

وقال خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح»، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، إن هذا التقييم ليس عامًا، مشيرًا إلى أنه صادر عن البعض الذين يحترم رأيهم.

وأضاف: «وصلني هذا الرأي بالطبع ولم أعتبر له أي قيمة أو أي أهمية، مع احترامي له ومن يقوله، أنا أظن في نفسي أني أعرف من السينما وفي السينما أكثر من كثيرين يعتقدون أنهم يعرفونها».

وأشار إلى أنه يتبع مدرسة ومنهجًا في سيناريوهاته سواء السينمائية أو الدرامية، موضحًا أن «الكتابات متعددة ومتنوعة ولها مدارس كأنواع الأفلام».

وأكمل: «الكاتب محمود أبو زيد، صاحب الرباعية الشهيرة العار وجري الوحوش والكيف والبيضة والحجر، لديه حالة مدهشة في العالم واللغة والشخصيات».

ولفت إلى أن الكاتب وحيد حامد لديه عالم خاص به، بداية من فيلم طائر الليل الحزين مرورا بالغول وأمير الظلام، مختتمًا: «هناك بصمة وهم الحرية موجود في أعماله، كما أن أغلب عمله يبرز التصادم بين التطرف والمدنية».

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