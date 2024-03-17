آلاف المزارعين الإسبان يحتجون بمئات الجرارات في مدريد



تظاهر آلاف المزارعين الإسبان مرة أخرى بمئات الجرارات في العاصمة مدريد، اليوم الأحد، مطالبين بتحسين أسعار منتجاتهم ومنددين بالسياسات الزراعية للاتحاد الأوروبي.

وابتداء من صباح اليوم الأحد، بدأ مزارعون من أقاليم مختلفة فى التوجه نحو مدريد، مما تسبب في مشاكل مرورية.

ومع ذلك، كانت الأجواء سلمية إلى حد كبير، كما أفاد مراسلون من محطة التلفزيون الحكومية آر تي في إي.

وقال اتحاد نقابات المزارعين، في بيان، إن المزارعين مهتمون أيضا بتحسين العلاقات بين سكان الحضر وسكان الريف.

وتوجه المتظاهرون في بداية الأمر في قافلة بجراراتهم الثقيلة إلى وزارة البيئة ومن هناك توجهوا إلى وزارة الزراعة.

وحذر لويس كورتيس من اتحاد نقابات المزارعين، على شاشة التلفزيون، من أن المزارعين سيكثفون احتجاجاتهم مرة أخرى إذا لم تقدم الحكومة حلولا للمشاكل العديدة التي تواجه القطاع الزراعي في البلاد.

ويحتج مزارعون إسبان، مثل العديد من المزارعين في أنحاء الاتحاد الأوروبي، على ظروف اقتصادية صعبة ولوائح صارمة يقول مزارعون إنها تجعل من الصعب عليهم الاستمرار.

وأغلقت جرارات ومركبات أخرى بشكل متكرر طرقا سريعة وطرقا ومداخل إلى موانئ وأسواق جملة في إسبانيا، التي يُشار إليها أحيانا بأنها حديقة الفاكهة والخضروات في أوروبا.

وقد قدمت الحكومة الإسبانية بالفعل بعض التنازلات في محاولة لاسترضاء المزارعين، لكن المجموعات الزراعية وصفت تلك الإجراءات بأنها غير كافية.