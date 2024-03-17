كيربي: أمريكا لا توافق على كل ما تفعله إسرائيل لكن مسألة الانتخابات متروكة للإسرائيليين

قال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض الأمريكى، جون كيربي، اليوم الأحد، إن الأمر متروك للشعب الإسرائيلي وحكومته لاتخاذ قرار إجراء انتخابات جديدة، بعد أيام من حث زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) على إجراء مثل هذه الانتخابات.

وكان شومر قد انتقد نتنياهو في خطاب ألقاه أمام مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، قائلا إن انتخابات جديدة هي "السبيل الوحيد للسماح بعملية صنع قرار صحية ومنفتحة بشأن مستقبل إسرائيل".

وأعرب بايدن عن تأييده لتصريحات شومر، واصفا خطابه بأنه "خطاب جيد"، رغم أنه قال إنه لن يتطرق إلى التفاصيل.

ونقل موقع إكسيوس عن كيربي قوله، في مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة أيه بي سي اليوم الأحد، إن بايدن "يتفهم أن الأمر متروك للشعب الإسرائيلي" فيما يتعلق بإجراء انتخابات جديدة.

وقال كيربي إن الأمر أيضا "يعود للحكومة الإسرائيلية أن تقرر ما إذا كانت ستجرى انتخابات جديدة وكيف ستجرى مثل هذه الانتخابات".

وأضاف كيربي أن إسرائيل "دولة ديمقراطية" وأشار إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة "احترام سيادة إسرائيل".

ونقل موقع إكسيوس عنه قوله "فى الوقت ذاته (نتنياهو) هو رئيس وزراء إسرائيل. و(بايدن ونتنياهو) زعيمان تربطهما علاقة عمل منذ فترة طويلة".

وأضاف: "إنهما لا يتفقان على كل شيء. نحن لا نتفق على كل شيء فيما يتعلق بما يحدث في غزة، ولكن هذه هي الحكومة التي تتولى السلطة، وهذه هي الحكومة، مجلس وزراء الحرب، التي سنستمر في العمل معها".