بوتين يتجه نحو الفوز بفترة رئاسية جديدة

تدخل الانتخابات الرئاسية في روسيا، اليوم الأحد، يومها الثالث والأخير، حيث يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للفوز بفترة رئاسية جديدة.



وأعلن التلفزيون الحكومي الروسي، نقلا عن لجنة الانتخابات المركزية الروسية، في وقت مبكر اليوم الأحد، أن نسبة الإقبال على التصويت تجاوزت بالفعل 59%، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



ومن المقرر أن ينتهي التصويت في منطقة كالينينجراد الواقعة أقصى غرب روسيا في الساعة التاسعة مساء بتوقيت موسكو، ومن المرجح أن يتم نشر نتائج استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع بعد ذلك بوقت قصير.



وحصل بوتين على نسبة قياسية من الأصوات بلغت 77% في انتخابات عام 2018، حيث بلغت نسبة الإقبال على التصويت 5ر67%.



ويعتزم الكرملين تحقيق نتيجة كبيرة ونسبة مشاركة مماثلة هذه المرة من أجل تقديم فوزه كدليل على أن البلاد متحدة وراء الحرب مع أوكرانيا ومواجهة بوتين مع الغرب.