أردوغان: نفاق الغرب حوّل غزة إلى أكبر مقبرة للأطفال

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انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، الدول الغربية الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة.

وقال أردوغان إن "نفاق الدول الغربية التي تدعم إسرائيل بالذخيرة لتتمكن من ارتكاب مجازرها، حوَّل غزة إلى أكبر مقبرة للأطفال والنساء في العالم"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في فعالية "إفطار الأصدقاء القدامى" في إسطنبول.

وأوضح أردوغان، أن "تركيا تدافع بكل إمكاناتها عن أشقائها في غزة، ولا يمكن للأكاذيب ومحاولات التضليل التستّر على هذه الحقيقة".

وأضاف: "المؤسسات والمنظمات الدولية فشلت مجددا في غزة، وعلينا أن نعترف بأن العالم الإسلامي لم ينجح في هذا الاختبار بشكل جيد".

وأشار إلى أن "إسرائيل ليست وحيدة، فهي عبارة عن معادلة مؤلفة من عشرات الداعمين الواقفين وراءها".