أظهرت بيانات صناعية أصدرتها الجمعية الصينية لإدارة الأصول، أن حجم الصناديق الخاصة في البلاد بلغ 28ر20 تريليون يوان (86ر2 تريليون دولار أمريكي) حتى نهاية فبراير الماضي، بانخفاض من 33ر20 تريليون يوان في نهاية يناير الماضي.



وجاء في البيانات التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأحد، أن عدد مديري الصناديق الخاصة بلغ 21151 بنهاية فبراير الماضي، بانخفاض من 21594 بنهاية يناير الماضي.



وبلغ عدد الصناديق الخاصة المسجلة 153288 بنهاية فبراير، بانخفاض من 153756 في نهاية يناير.



وتأسست الجمعية في عام 2012، وهي منظمة ذاتية التنظيم تمثل صناعة الصناديق المشتركة في الصين.