يحل ليفربول ضيفا ثقيلا على مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، على مسرح الأحلام أولد ترافورد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس إنجلترا لكرة القدم.

ويسعى مانشستر يونايتد لمواصلة نتائجه الايجابية في كأس الاتحاد وتحقيق الفوز، من أجل المضي قدما في البطولة وربما التتويج باللقب في نهاية المطاف.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، ويبتعد بفارق 8 نقاط كاملة عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

على الجانب الآخر يتسلح ليفربول بالعودة القوية لنجم الفريق محمد صلاح بعد تعافيه من الإصابة، وتألقه في المباراة الأخيرة للريدز أمام سبارتا براج بتسجيل هدفا وصناعة 3 آخرين، والاستفادة من تفوق صلاح عل مانشستر يونايتد أحد ضحاياه المفضلين.

ويخطط الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، للوصول لانتصاره رقم (300) في حالة تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد، كما يسعى الريدز للوصول إلى نصف نهائي المسابقة للمرة الـ26 في تاريخه، كما تعد هذه المباراة هي الخامسة عشرة التي سيلعب فيها الناديان معا في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتواجد ليفربول في وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، متساويا مع أرسنال في نفس عدد النقاط، لكن الفريق اللندني صاحب المركز الأول يتفوق في فارق الأهدف.