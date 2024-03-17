نتنياهو: سندخل رفح والعملية العسكرية بها ستستغرق بضعة أسابيع

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن اجتياح رفح هو الطريقة الوحيدة للقضاء على بقية كتائب حركة حماس.



ونقلت وكالة سبوتنيك عن نتنياهو قوله خلال اجتماع حكومته، إن هذه هي الطريقة الوحيدة لممارسة الضغط العسكري اللازم لإطلاق سراح جميع الأسرى.



وأضاف: «تحقيقا لهذه الغاية، فقد وافقنا على الخطط التنفيذية للعمل في رفح، بما في ذلك تعزيز خطوات إخلاء السكان المدنيين من مناطق القتال، وهذه خطوة ضرورية نحو العمل العسكري».



وتابع نتنياهو: «من يقول إن العملية في رفح لن تتم، هو نفسه الذي قال إننا لن ندخل غزة، ولن نعمل في الشفاء، ولن نعمل في خان يونس، ولن نستأنف القتال بعد الحرب».



واستكمل: «لهذا السبب أقول مرة أخرى، سوف نتصرف بحذر، وسوف يستغرق الأمر بضعة أسابيع، وسوف يحدث».



وصرح نتنياهو: «هناك في المجتمع الدولي من يحاول وقف الحرب الآن قبل أن تتحقق كافة أهدافها، وهم يفعلون ذلك من خلال توجيه اتهامات باطلة ضد جيش الدفاع الإسرائيلي، وضد الحكومة الإسرائيلية، وضد رئيس وزراء إسرائيل، وهم يفعلون ذلك من خلال محاولتهم إجراء انتخابات الآن، في خضم الحرب، وهم يفعلون ذلك لأنهم يعلمون أن الانتخابات الآن ستوقف الحرب، وستشل البلاد لمدة 6 أشهر على الأقل».