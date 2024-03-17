 وسائل إعلام رسمية روسية: التوقعات تشير إلى فوز بوتين بالانتخابات الرئاسية بنسبة 87% - بوابة الشروق
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وسائل إعلام رسمية روسية: التوقعات تشير إلى فوز بوتين بالانتخابات الرئاسية بنسبة 87%

موسكو - د ب أ
نشر في: الأحد 17 مارس 2024 - 9:29 م | آخر تحديث: الأحد 17 مارس 2024 - 9:29 م
فاز فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87% على الأقل من الأصوات، وفقا للتوقعات بعد إغلاق مراكز الاقتراع، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية.

وأعلن التلفزيون الرسمي الروسي، أن بوتين (71 عاما) هو الفائز بالانتخابات اليوم الأحد على أساس العديد من استطلاعات رأي الناخبين.

ولم يتم السماح لأي مرشح حقيقي من المعارضة بخوض الانتخابات التي أجريت على مدى ثلاثة أيام.

ولم يراقب مراقبون دوليون الانتخابات، التي أجريت في مختلف أنحاء روسيا الشاسعة والتي تمتد عبر 11 منطقة زمنية.

وشهدت عملية التصويت على ولاية خامسة لبوتين في المنصب احتجاجات متعددة.

ومن المقرر الإعلان عن النتائج الأولية في وقت لاحق مساء اليوم الأحد. وستكون أول نتائج حقيقية للانتخابات متاحة غدا الاثنين.

وفي الانتخابات الماضية، كانت النتائج النهائية تأتي متوافقة مع التوقعات.

وستكون هذه النتيجة قياسية وأعلى نتيجة يحققها بوتين، الذي حصل على نسبة 7ر76% في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت عام عام 2018.

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