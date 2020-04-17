تونس: إجلاء رعايا إيطاليين عالقين عبر رحلة بحرية

خصصت السلطات الإيطالية باخرة لإجلاء رعايا إيطاليين من بين العالقين في تونس اليوم الجمعة، عبر ميناء حلق الوادي نحو ميناء باليرمو في صقلية.

وقال مصدر من الجمارك في ميناء حلق الوادي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن أكثر من 100 مسافر إيطالي، ومن بينهم مسافرون من أصول تونسية سيغادرون الميناء مساء اليوم.

وسيغادر المسافرون العالقون مع قرابة 40 من عرباتهم إلى بلدهم.

وأفاد المصدر لـ (د ب أ) بأن هذه الرحلة الثالثة التي تغادر إلى باليرمو منذ قرار تونس تعليق جميع الرحلات البحرية في 10 من آذار/مارس الماضي، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبموازاة ذلك تتواصل عمليات الإجلاء والترحيل من وإلى تونس عبر رحلات جوية محدودة.