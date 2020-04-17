تداعيات كورونا تلقي بظلالها على برامج التليفزيون العربية خلال شهر رمضان

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قالت شركات الإنتاج الفني اليوم الجمعة، إن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كان لها بالغ الأثر على إنتاج المسلسلات التلفزيونية المقرر عرضها على كبرى شاشات التليفزيونات العربية خلال شهر رمضان المعظم.

وبعد فترة الإفطار خلال شهر رمضان، يجتمع العديد من المسلمين العرب بشكل تقليدي مع عائلاتهم حول جهاز التلفزيون لمشاهدة البرامج المصممة خصيصًا لهذا الشهر القمري.

ويدفع إغراء التصنيفات العالية المعلنين إلى التأكد من أن إعلاناتهم التجارية تبث على الهواء خلال شهر رمضان، والذي من المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل.

ولكن هذا العام، عطلت شركات الإنتاج التلفزيوني عملها بسبب القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس المميت.

وقال علي جابر، مدير شبكة تلفزيون إم بي سي السعودية، لـوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): نحن نكافح من أجل تأمين عروض كافية لإكمال أيام شهر رمضان الـ 30 ، والتي نعتبرها في صناعتنا هي ذروة الموسم التلفزيوني السنوي والإعلانات".

وأضاف جابر أن جائحة كوفيد 19 أجبرت شركات الإنتاج على إلغاء تصوير العديد من العروض، وأنها فشلت فيما بعد في تلبية جداول البث.

وقال جابر إن "التأثير هائل"، دون أن يذكر أرقام محددة.