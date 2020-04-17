تايوان: عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا لثالث مرة في أسبوع

حققت تايوان تباطؤا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في خضم تفشي الوباء عالميا، مع عدم تسجيل أي إصابات جديدة اليوم الجمعة، للمرة الثالثة هذا الأسبوع.

وأعلنت تايوان أمس الخميس، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بالفيروس، مع معدل منخفض للوفيات بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، بنسبة 52ر1%.

وكانت المرة الأولى، التي لم تسجل فيها تايوان إصابات جديدة بالفيروس منذ التاسع من مارس الماضي، يوم الثلاثاء الماضي.

وأعلنت تايوان حتى الآن 395 حالة إصابة مؤكدة بكورونا، تتضمن 6 وفيات، وحتى اليوم الجمعة، تماثل 166 مصابا للشفاء، وذلك بحسب مركز القيادة المركزي للتصدي للوباء.

وقال وزير الصحة شين شيه-شونج إنه رغم التباطؤ في انتشار الفيروس، ليست هناك خطة لإلغاء القيود العامة المفروضة في إطار مكافحة "كوفيد-19".

وقال الوزير في مؤتمر صحفي: "على الجميع الاستمرار في ممارسة الانضباط الذاتي على نحو تعاوني"، محذرا من خطر داهم حال تخفيف الإجراءات.

وصدرت توصيات في تايوان بأن يلتزم كل شخص مسافة متر ونصف متر بينه وبين الآخرين داخل المنازل، ومتر واحد خارج المنزل، بالإضافة إلى تكرار غسل اليدين والإحجام عن إقامة التجمعات المنزلية التي تضم أكثر من 100 شخص، والخارجية التي تضم أكثر من 500.

ويعاقب الأشخاص الذي لا يرتدون الكمامات في المواصلات العامة أو سيارات الأجرة (التاكسي) بدفع غرامة.

ومن أجل مزيد من الحد من انتشار الفيروس، ستصدر قريبا إرشادات خاصة برجال البريد والعاملين في مجال التوصيل للمنازل، بحسب مركز التصدي للوباء.

وقال الوزير إن تايوان قد تلجأ إلى فرض قيود مشددة على المسافرين القادمين للجزيرة من دول جنوب وجنوب شرق آسيا في المستقبل القريب إذا ما تحول الموقف إلى ما هو أسوأ.