الإمارات: تسجيل حالتي وفاة و477 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الجمعة عن تسجيل حالتي وفاة لمصابين خليجيين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 477 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وقالت الوزارة في بيان إنها سجلت 477 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 6302 حالة.

وأشارت الوزارة في البيان إلى أن حالتي الوفاة لمصابين خليجيين، كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 37 حالة وفاة.

وأفادت الوزارة أن 93 من المصابين تعافوا من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفيات، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1188.

وذكرت الوزارة أنها تتوسع في إجراء الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لهم، لعزلهم.

وأشار البيان إلى إجراء أكثر من 24 الف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.