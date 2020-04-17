عقد قران أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري في حفل عائلي

عقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، اليوم الجمعة، قرانه على الفنانة ياسمين صبرى، في حفل عائلي.

من جهة أخرى، انتهت صبري قبل أيام من تصوير مسلسلها الجديد "فرصة ثانية"، في ثاني بطولاتها المطلقة، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، دياب، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، معالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

يذكر أن أبو هشيمة وياسمين صبري، أعلنا مارس الماضي نبأ ارتباطهما؛ بعد قصة حب جمعتهما منذ عدة أشهر.