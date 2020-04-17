جامعة القاهرة: السماح لأعضاء هيئة التدريس بالعلاج في أي مستشفى حكومي أو خاص

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه تقرر السماح لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالعلاج في أي مستشفى حكومي أو خاص معتمدة من وزارة الصحة، بنفس شروط العلاج الداخلي، بشرط احضار الفواتير مختومة ومعتمدة، مؤكدًا أن الجامعة سوف تسدد الثمن المعادل لقيمة العلاج بمستشفياتها بعد التأكد من صحة الفواتير من الجهة المعالج فيها.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء القرارات التي اتخذتها الجامعة تيسيرًا على اعضاء هيئة التدريس والعاملين في الظروف التي يمر بها العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعلى جانب آخر، وجه رئيس الجامعة بتشغيل عيادة كلية الحقوق لختم تجديد صرف الأدوية شهرين دفعة واحدة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت قرر في وقت سابق صرف العلاج للعاملين وأعضاء هيئة التدريس من المعاشات وذوي الأمراض المزمنة شهرين دفعة واحدة لتقليل تنقلهم وخروجهم من منازلهم، وذلك في إطار التيسير على العاملين وأعضاء هيئة التدريس من كبار السن وممن لديهم أمراض مزمنة، وتقليل تنقلهم وخروجهم من منازلهم في ظل الخطة الاحترازية للدولة من وباء فيروس كورونا المستجد.