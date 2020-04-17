شهدت شوارع مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، تزاحم الآلاف من أهالي المدينة وعدد من المراكز والقرى على محلات الملابس؛ لشراء ملابس العيد، في عادة يحرص عليها الأهالي كل عام قبل أيام من شهر رمضان.

ورغم التحذيرات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس "كورونا" المُستجد والحد من انتشاره، امتلأت الشوارع عن آخرها بالمواطنين والمارة، خاصةً بمحيط محال الملابس المنتشرة بشارع "البوستة" المعروف بوسط المدينة.

تقول أسماء علي، من إحدى القرى التابعة لمركز ومدينة بلبيس، إنها تحرص كل عام على النزول لشراء ملابس العيد قبل قدوم شهر رمضان، موضحةً أن انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، لم يمنعها من النزول والتسوق هذا العام، قبل ارتفاع أسعار الملابس في شهر رمضان، على حد قولها.

وأضافت أسماء لـ"الشروق"، أن أغلب رواد الأسواق لم يمنعهم "كورونا" من النزول وشراء الملابس لأطفالهم قبل شهر رمضان، موضحةً أنها عادة يحرص عليها الجميع كل عام.

من جانبها، تقول فريدة السيد، من أهالي المدينة، إن نزولها لشراء ملابس العيد جاء لأجل طلبات أطفالها التي لم تتوقف كعادة كل عام.

وأوضحت فريدة لـ"الشروق"، أن الجميع في قرارة نفسه يخشى انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، لكن ذلك لم يمنعهم من النزول أو البُعد عن عاداتهم السنوية، مضيفةً: "الأعمار بيد الله واللي له نصيب في حاجة هيشوفها".

من جانبه، يقول عبدالله حماد، أحد الباعة بالمنطقة، إن إقبال الناس على شراء الملابس هذا العام شهد زيادة عن العام الماضي، موضحًا أن الإقبال عوضهم عن كساد الأيام الماضي بسبب جائحة "كورونا".

وأشار حماد لـ"الشروق"، إلى أن عملهم تأثر بصورة كبيرة منذ بداية الأزمة، لكن بمجرد اقتراب شهر رمضان عادت الحياة إلى طبيعتها بالنسبة لعملية البيع والشراء، منوهًا بأن أغلب المواطنين نزل إلى السوق للشراء رغم مخاوف انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، قبل أن يؤكد أن تواجد الباعة واستمرار العمل يتم حتى لا تتوقف الحياة بسبب تداعيات الفيروس.

في سياق متصل، وجهَّ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأجهزة التنفيذية، بضرورة إزالة كافة الأسواق المنتشرة بنطاق المحافظة؛ لمنع اية تجمعات من شأنها أن تساهم في انتشار الفيروس، منوهًا بأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بمنع الأنشطة والأسواق تستهدف في المقام الأول الحفاظ على أرواح المواطنين والصحة العامة من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد.