فنانون ألمان يشاركون في حفل ليدى جاجا الخيري عبر الإنترنت لدعم للأطقم الطبية التي تكافح كورونا

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أعلن فريق البوب ميلكي تشانس بولاية هيسن الألمانية اليوم الجمعة أنه سيشارك في حدث خيرى دولي عبر الإنترنت لصالح المتعاونين مع منظمة الصحة العالمية في أزمة كورونا دعت إليه الفنانة العالمية ليدي جاجا.

وقال اتحاد "يونيفيرسال ميوزيك" أمس الخميس في برلين: إن الحفل سيقام تحت شعار "عالم واحد، معا بالمنزل" غدا السبت على الهواء مباشرة .

وتحشد النجمة الاستعراضية العالمية ليدي جاجا فى هذا الحدث فنانين من كل أنحاء العالم سويا في بث مباشر عبر يوتيوب وتويتر.

وقالت ليدي جاجا صاحبة فكرة الحفل والتى تشارك فى رعايته ، إن الحفل الخيرى الذى يقام غدا السبت سوف يكرس للتعبير عن العرفان بالجميل للعاملين الشجعان فى المجال الطبى الذين يكافحون وباء كورونا.

وأوضحت نجمة البوب الأمريكية ليدي جاجا خلال مؤتمر صحفي افتراضي اليوم الجمعة عقدته منظمة الصحة العالمية التى تشارك أيضا مع جاجا فى رعاية الحفل الموسيقى ، "أنها رسالة حب لأطبائنا ورسالة حب لممرضاتنا وغيرهم من العاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم". .

وأضافت "نحتفل بشجاعتكم وبطولتكم".

وجرى الإعلان عن إقامة ذلك الحدث من أجل مساندة صناديق دعم منظمة الصحة العالمية.

وقال اتحاد يونيفيرسال ميوزيك إن فريق ميلكي تشانس سيشارك بالموسيقيين فيليب داوش وكليمنس ريباين من مدينة كاسل فقط وهما من سيشارك من الفنانين الالمان في المناسبة.