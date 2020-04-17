مدينة ووهان الصينية تعدل عدد وفيات كورونا

عدلت مدينة ووهان الصينية، البؤرة الأساسية لتفشي فيروس كورونا، عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس فيها لتزيد بمقدار 1290 وفاة، ولتبلغ الحصيلة 3869.

وجاء في بيان لحكومة مقاطعة هوبي، حيث تقع ووهان، إنه جرى تعديل عدد الضحايا بسبب التقارير التي وصلت متأخرة من المؤسسات الطبية، وبسبب وفاة بعض مرضى فيروس كورونا في منازلهم في الوقت الذي كانت فيه المستشفيات مكتظة في المراحل الأولى من تفشي الوباء.

وأضاف البيان "تسجيل بعض حالات الوفاة، كان غير مكتمل، وكان هناك تكرار وأخطاء في التقارير".

وتأتي المراجعة في الوقت الذي ثارت فيه شكوك في دقة البيانات الصينية المتعلقة بفيروس كورونا، داخ البلاد وخارجها.

وطالب وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، بكين أمس الأول الأربعاء بـ"الشفافية الكاملة"، وتبادل المعلومات في إطار جهود مكافحة الوباء.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال في وقت سابق: "إنكم لا تعرفون أعداد المصابين بفيروس كورونا في الصين".

وقالت الحكومة الصينية إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس المؤكدة في ووهان ارتفع بمقدار 325 حالة ليصل إلى 50 ألفا و 333 إصابة.

وثارت تكهنات واسعة على مدار الاسابيع الماضية بأن عدد ضحايا فيروس كورونا في ووهان تجاوز بكثير التقارير الرسمية، في أواخر مارس.

وانتشرت تقارير إعلامية كثيرةعن أشخاص توفوا في منازلهم دون تلقي رعاية طبية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن الحكومة المحلية في ووهان القول إن أحدث المراجعات جرت "طبقا للقوانين واللوائح ذات الصلة، بالإضافة إلى مبدأ المسؤولية أمام التاريخ والشعب والمتوفين".