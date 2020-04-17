السعودية: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 7142 حالة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ارتفع إلى 7142 بعد تسجيل 762 حالة إصابة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة.

وقال العبد العالي - خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول تطورات "كورونا"، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية - إن المسح النشط ساهم باكتشاف نصف الحالات المسجلة مؤخرًا.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت منع التجول على مدار الـ 24 ساعة يوميًا في محافظتي صامطة والداير، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار جهود مواجهة جائحة فيروس "كورونا"، ورفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.