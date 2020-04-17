بريطانيا تزيد التمويل لأبحاث لقاح فيروس كورونا

تسعى حكومة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون للتعجيل بإنتاج لقاح وأدوية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) باعتباره خطوة حاسمة لإنهاء القيود المفروضة على تحرك المواطنين في مختلف أنحاء بريطانيا والتي أدت إلى ما يشبه الشلل للاقتصاد البريطاني.

وأعلنت الحكومة اليوم الجمعة تشكيل قوة عمل من شركة أسترا زينيكا البريطانية للأدوية وصندوق "ويلكوم" لتنسيق جهود مراكز الأبحاث الأكاديمية وشركات الأدوية من أجل الوصول إلى لقاح مضاد للفيروس وعلاج له. وإلى جانب 250 مليون جنيه إسترليني (312 مليون دولار ، تم التعهد بها لتمويل البحث عن لقاح سيتم رصد 14 مليون جنيه إسترليني لتمويل 21 من المشروعات البحثية بما في ذلك مشروع تجربة استخدام عقار لعلاج الملاريا في علاج كورونا المستجد الذي تنفذه جامعة أوكسفورد.

وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للانباء إلى أن هذا الإعلان يأتي في الوقت الذي تسعى فيه بريطانيا والعديد من الدول الأخرى إلى تخفيف القيود على الحركة وإجراءات الإغلاق الاقتصادي والتي كان لها تداعيات شديدة على الاقتصاد البريطاني وأوضاع المالية العامة.

وكانت الحكومة البريطانية قد مددت أمس إجراءات الإغلاق لمدة 3 أسابيع إضافية، مع استمرار رفضها لمناقشة اي استراتيجية للخروج من هذه الإجراءات وذلك لتجنب أي تخفيف في القيود المفروضة على حركة المواطنين.