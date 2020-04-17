صبحي يقترح على الخطيب إقامة مباراة افتراضية بين الأهلي والزمالك

قام محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بزيارة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبحث آلية التعاون بين كافة المؤسسات الرياضية لدعم ومساندة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فايروس كورونا.

واقترح أشرف صبحي إقامة مباراة إفتراضية للأهلي للمساهمة في الدور المجتمعي.

ورحب رئيس النادي بدعم ومساندة كل ما تقوم به الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين خاصًة العمالة اليومية وأنه سوف يدرس الفكرة ويعمل على تنفيذها بعد العرض على مجلس الإدارة.

وفي ذات الجلسة أشاد وزير الرياضة بالملف الإنشائي للنادي والذي عرضه محمود الخطيب وتضمن الثورة الإنشائية التي تشهدها فروع الأهلي الثلاثة؛ الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، والتي تأتي بالتزامن مع التطوير الشامل بالقطاع الرياضي في مختلف اللعبات والأعمار السنية خاصًة وأن البنية التحتية الجديدة كان لها دور كبير في توسيع قاعدة الممارسة وتوفير معطيات النجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية.

ووجه رئيس الأهلي الشكر لأشرف صبحي لمساندته للنادي الأهلي خاصًة وأن هذا الكم من الإنشاءات تم إنجازه في غضون عامين فقط.