أعضاء بالكونجرس الأمريكي يطالبون بمنح شركات الأغذية أولوية في قروض مواجهة كورونا

قالت مجموعة تضم 33 عضوا في الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ،في رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن شركات توزيع المواد الغذائية الأمريكية مثل "يو إس فودز" و"جوردون فود سيرفس" التي تقوم بتوصيل الإمدادات الحيوية خلال تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يجب أن تحظى بالأولوية في الحصول على القروض الاتحادية التي تقدمها الحكومة للشركات المتضررة من أزمة كورونا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية تدير حاليا برنامجا بقيمة 500 مليار دولار لمساعدة الصناعات المتضررة بشدة من جائحة كورونا، ضمن حزمة التحفيز الاقتصادي الثالثة التي صدق عليها الرئيس ترامب يوم 27 مارس الماضي لمواجهة تداعيات أزمة الفيروس.

وبحسب بلومبرج، قال أعضاء الكونجرس إنه على الوزارة دراسة الصعوبات التي تواجهها شركات توزيع المواد الغذائية، مع اضطرارها لتعديل أسلوب عملها بما يتناسب مع ظروف الأسواق حاليا، نتيجة كارثة كورونا.

وقال عضو مجلس النواب الأمريكي بريان ماست في بيان إن "المستشفيات ودور رعاية المسنين والقواعد العسكرية والمدارس وغيرها من الأماكن، تعتمد على قطاع توزيع الأغذية لتلبية احتياجات هؤلاء الذين تضرروا بشدة من كارثة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك المرضى وكبار السن وأطقم الرعاية الطبية... لذلك نريد التأكد من أن هذه الصناعة لديها الموارد التي تحتاج إليها لمواصلة خدمة مجتمعاتنا".

وفي حين تقوم شركات توزيع المواد الغذائية بخدمة المؤسسات العامة مثل المدارس، والمستشفيات، فإنها فقدت سوقا رئيسية عندما أغلقت المطاعم في مختلف انحاء الولايات المتحدة أبوابها للحد من انتشار الفيروس.

في المقابل فإن متاجر البقالة ومراكز التسوق والتي تمارس انشطة "أساسية" أثناء الجائحة، لديها سلاسل التوريد الخاصة بها بعيدا عن شركات توزيع المواد الغذائية.

في الوقت نفسه، فإن صناعة توزيع المواد الغذائية في الولايات المتحدة، توظف حوالي مليون أمريكي، ويجب أن تساهم القروض الحكومية للشركات العاملة في هذا القطاع على المحافظة على قوة العمل لديها خلال الجائحة بحسب خطاب اعضاء الكونجرس للرئيس ترامب.