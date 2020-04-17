وزير الصحة الروسي: تحقيق نتائج واعدة لإختبار لقاحات ضد فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو عن تحقيق نتائج واعدة في جهود تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مرحلة الاختبارات قبل السريرية.

وقال موراشكو، خلال اجتماع ترأسه الرئيس الروسي بشأن جهود مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الجمعة: "لقد تم بدء الاختبارات قبل السريرية ويجري إعداد البروتوكولات للتجارب السريرية، حيث تم تحقيق نتائج واعدة".

وأضاف وزير الصحة الروسي :" هناك ضرورة لتأكيد أمن وفعالية كل لقاح قبل إطلاق عملية إنتاجه"، مشيرا إلى إطلاق عملية إعداد منشآت الإنتاج للقاحات المحتملة ، موضحا أن الأعمال في كل الاتجاهات تجري بصورة متزامنة.

وتابع :" نعمل جاهدين على انجاز العمل بشأن اللقاحات في وقت سريع وندرس خيارات مختلفة مع المجتمع العلمي، بما في ذلك اللقاحات المستخدمة للوقاية من أمراض أخرى".