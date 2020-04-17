الخطيب يطلب من صبحي المساندة في ملف مؤمن زكريا

قام محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بزيارة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبحث آلية التعاون بين كافة المؤسسات الرياضية لدعم ومساندة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فايروس كورونا.

وتطرق رئيس الأهلي في جلسته مع وزير الرياضة إلى استمرار الدعم المالي والمعنوي للاعب مؤمن زكريا الذي يمر بظروف صحية، خاصًة وأنه سبق ووافق أشرف صبحي على طلب الأهلي بصرف مبالغ مالية بشكل قانوني ليتحمل النادي تكاليف علاج اللاعب.

وطلب الخطيب من وزير الرياضة المزيد من المساندة في هذا الملف خاصةً أن مؤمن زكريا أحد أبناء الأهلي، والنادي لن يتخلى عنه، وهو ما لاقى تجاوب وزير الرياضة والذي أكد على تقديره لطلب الأهلي ومساندة مؤمن زكريا حتى يتجاوز هذه الأزمة.

ووجه رئيس الأهلي الشكر لأشرف صبحي لمساندته للنادي الأهلي خاصًة وأن هذا الكم من الإنشاءات تم إنجازه في غضون عامين فقط