محافظ الإسكندرية: إغلاق المدينة أمام أتوبيسات الرحلات والأسر في شم النسيم

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن جميع الشواطئ مغلقة، طبقًا لتعليمات القيادة السياسية، متابعًا أنه سيتم إغلاق مدينة الإسكندرية أمام أتوبيسات الرحلات والأسر القادمة إليها في شم النسيم، باستثناء العاملين في المحافظة، وذلك كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «الشريف» في مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» المذاع عبر فضائية «On E»، مساء اليوم الجمعة، أن جميع مواقف السيارات «الجراچات» أمام الشواطئ مغلقة، لافتًا إلى أنه لا يُسمح نهائيًا بركن أيّة سيارات على كورنيش الإسكندرية، في هذه الفترة.

وأشار إلى أن المواطنين الذين يسيرون على الكورنيش أقل بكثير جدًا من الفترات السابقة، لافتًا إلى أن معظم الأسر التي قابلها على الكورنيش، أثناء مروره لتفقد تطبيق القرارات، ترتدي الكمامات.

وتابع أن غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى، مشيدًا بالتزام المواطنين السكندريين بالإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة بشكل كبير.

وأضاف أن منذ صدور التوجيهات الرئاسية بالتعامل الفوري بإزالة مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة، وتحويلها للنيابة العسكرية؛ تم إزالة 258 حالة مخالفات أراض زراعية أو أملاك دولة أو مبان مرتفعة في محافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن حملات الإزالة مستمرة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، عن اتباع إجراءات مشددة يوم شم النسيم، بتطبيق إجراءات الحظر الخاصة بيومي الجمعة والسبت، من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، خلال هذا اليوم.

كما أعلن عن الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ؛ لمنع التجمعات خلال شم النسيم، بالإضافة إلى إيقاف كل وسائل النقل العام بما يشمل السكة الحديد، ومترو الأنفاق، وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ؛ للحد من الكثافات.