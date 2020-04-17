قال الدكتور أحمد عكاشة، مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية، إن انتهاء العزل الصحي يتوقف على نسبة العدوى، وعدد الحالات المؤكدة إصابتها بكورونا، وعدد المصابين في المستشفيات، بالإضافة إلى عدد الوفيات.

وأضاف «عكاشة» أثناء لقاء تليفزيوني عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أن العزل الصحي يقل تدريجيًا مع استواء منحنى فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، منوهًا بأن بعض الدول، مثل النرويج والدنمارك، قررت فتح المدارس في يوم 15 أبريل الجاري، ولكن مع استمرار العزل لشهر أغسطس.

وأوضح أن عملية عودة الحياة بعد انتهاء أزمة كورونا مرتبطة، ولكن الأولوية للاقتصاد والصناعة، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خصص 2 تريليون دولار للعمالة غير المنتظمة، لمواجهة تفشي كورونا.

وأشار إلى أن الأولوية حاليًا لأمرين، الأول إخماد المرض، من خلال عزل الأشخاص المهيئين للإصابة به، من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي المناعة الضعيفة، والثاني منع انتشاره، من خلال منع التجمعات.

وذكر أن فيروس كورونا انتشر في بريطانيا في أحد الملاعب أثناء مباراة لكرة القدم، مستنكرًا ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجبة الشلولو وعلاجها للكورونا.



