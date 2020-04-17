لا يزال كورونا هو الجرح الأعمق لشعوب العالم منذ بداية العام الجاري، مستمرًا في حصدا أرواح ضحاياه كل يوم، ويضيف لقائمة المصابين الالآف بوتيرة متسارعة، لكن الوضع الأمريكي يختلف كثيراً عن غيرها من البلدان؛ نظرًا لأنها المتأثر الأكبر حاليا بالفيروس، الذي أدى إلى خسائر في كل القطاعات، وتتمثل الأزمة الأكبر لأمريكا في أن الوباء ضربها بشكل لم يتوقعه أحد، ولا هي نفسها على ما يبدو، ما قد يهز صورة الدولة التي تقود النظام العالمي بشكله الحالي لما يزيد عن نصف قرن من الزمان.



الموقع الذي تمثله الولايات المتحدة بقوتها السياسية والاقتصادية، يجعل تأثرها بالأزمات حدث كبير، يكون لها أثر طويل المدى علي واقعها السياسي والاجتماعي داخلياً، بالإضافة لإعادة ترتيب القوى العالمية، فيما يطلق عليه النظام العالمي الجديد، والذي أكد الدبلوماسي الأمريكي الكبير هنري كيسنجر أن تغييره بعد كورونا سيكون واقعاً حتمياً.



- الصعود الكبير لأمريكا



وهو الأمر الذي يمكن قياسه من خلال الأحداث التاريخية الكبيرة التي مرت بها الولايات المتحدة، ودفعت إلى تغيير في الخريطة السياسية ودورها العالمي؛ فبداية من ضرب ميناء «بيرل هاربر» الأمريكي، والذي كان السبب في دخول أمريكا إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، وتحقيق الانتصار، والذي أتى بفائدة كبيرة عليها، كما يؤكد الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة القاهرة لــ«الشروق»؛ فمع نهاية الحرب وتخلي أمريكا عن سياستها الانعزالية، استطاعت أن ترث الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة (فرنسا وبريطانيا) للتقاسم النظام العالمي الجديد، حينها، مع الاتحاد السوفيتي؛ لكنها وبفضل سياسات منظمة في الحرب الباردة، استطاعت فض هذه الشراكة، لتصبح منذ نحو ثلاثين عاماً هي اللاعب الأكبر في السياسة العالمية، في تعبير عرف بأنه "العهد الأخير"؛ لأن الاعتقاد كان يسير في اتجاه أن هذا النظام سيستمر بشكل دائم .



لم يكن تأثير الحرب العالمية الثانية، مفيدًا لأمريكا على الجانب الخارجي فقط؛ بل اتجهت إلى تكثيف صناعة الأسلحة وتطويرها ما دعم اقتصادها الداخلي، ويوضح المحلل السياسي هشام ملحم، في أحد مقالاته، أن تلك السياسية دعمت الولايات المتحدة في قيادتها للنظام العالمي، ووضعت الرئيس الأمريكي روزفلت لجانب واشنطن ولينكولن كواحد من أبرز أفضل الرؤساء الأمريكيين.



الاستمرار الطويل للولايات المتحدة في لعب الدور الأكبر بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991، أعاقه حدث ضخم ضرب الولايات المتحدة، بتعرضها لهجمات إرهابية في 11 سبتمبر 2001؛ لتدخل بعدها مرحلة مختلفة من تاريخها، وظلت تداعياته حتى وصولنا الجائحة كورونا، كما وصف بن رودس، نائب مستشار الأمن القومي للرئيس أوباما، والذي كتب رؤيته في مقال نشره موقع "ذا اتلانتك".



- لحظة مفصلية



فيذكر رودس أنه تولى ملف الحادي عشر من سبتمبر بالدراسة الدقيقة، والذي بدأت تداعياته من لحظة تصاعد أبخرة دخان الانفجارات، ومنذ هذه اللحظة ألقي على عاتق الإدارة الأمريكية صياغة استراتيجية تحافظ على مكان الولايات المتحدة، بعد هذا التزعزع.

ويري رودس أنه "للأسف" لم تكن مواقف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش رداً على الأزمة صائبة؛ فالحروب الطويلة التي دخلتها الولايات المتحدة بالعراق وأفغانستان بداعي القضاء علي الإرهاب ونشر الديمقراطية، أتت بنتائج مخيبة في الجانبين؛ فلم يضع بوش الإرهاب في قبر واحد مع الفاشية والنازية، كما يصف، بل أثر الإنفاق العسكري الكبير في وضع البلاد في أزمة اقتصادية كبيرة في 2008، ودعايته لنشر الديمقراطية جاءت بنتيجة عكسية، مع كم كبير من الانتقادات عن وضع حقوق الإنسان داخل المعتقلات الأمريكية.



ويضيف نائب مستشار أوباما: "كل ذلك جعل مهمة الرئيس (أوباما) أصعب في ظل تداعيات الأخطاء التي مثلت صعوبات كبيرة على إدارته، فتصاعد نفوذ إيران بالشرق الأوسط من الناحية السياسية، كذلك مثّل نشر القوات العسكرية بإفريقيا وقت حكم بوش مشكلة كبيرة عندما كانت أرواح الجنود الأمريكيين في مرمي وباء إيبولا في 2014".



- ما بعد 11 سبتمبر



ويعتقد رودس أن صول وباء كورونا لهذا المستوى المرعب في أمريكا، كتب نهاية منطقية لفترة "ما بعد 11 سبتمبر"، ومن الممكن أن حديثنا سيتحول بالإشارة لما بعد كورونا.



ويشير إلى أن هنا دروس كثيرة يجب أن نتعلمها من أخطاء الرئيس الحالي ترامب؛ فالواقع أثبت أنه لا بد أن نتراجع عن النظر فقط إلى المكاسب السياسية في القرارات، وأن نولي للعلم شأن أكبر.



كما أنه يرى بعض المحللين إن الأزمة قد تؤدي لتغير كبير في خريطة السياسية العالمية، بصعود الأنظمة الشمولية ذات سياسية الحزب الواحد، خاصة مع النجاح الملاحظ للصين وأنظمة أخرى لا تتسم بالمؤسسية والديموقراطية التي تتبناها الولايات المتحدة في تحجيم المرض.





لكن هذا الطرح يختلف معه الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والذي أوضح لـ"الشروق" أن الحديث عن نظام عالمي جديد لا تقوده الولايات المتحدة، هو أمر بعيد عن الواقع العملي؛ حيث إن ذلك يتطلب الكثير من الجاهزية والرؤية للقائد الجديد، كما فعلت أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية، فكانت جاهزيتها للقيادة واضحة بتكوينها لمنظمات دولية تسيطر عليها، ووضعها لنظام سياسي ينظر إليه كأبرز الأنظمة الناجحة للحكم.



ويتابع كامل، بأن هذا لا يعني أن أمريكا ستخرج من الأزمة دون خسائر، فغياب رؤية ترامب الذي يدير الدولة بمنطق "صفقات رجال الأعمال" ورط البلاد في أزمة شديدة، وأظهر الضعف الذي ستكون نتيجته بالتأكيد هي تراجع أمريكا في وزنها السياسي والاقتصادي لحساب قوي أخري، لكنها ستظل رغم ذلك هي القائد لعدم جاهزية أو لانعدام رغبة الغير (الصين مثلا) في تحمل مسئولية دور القائد، التي تستتبعها التدخل في النزاعات السياسية في كافة دول العالم.

وفي ذات السياق يتفق الدكتور نبيل عبد الفتاح، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ويري أن فشل ترامب سببه الرئيس هو غياب الرؤية، والتي أثرت علي مواطنيه وناخبيه، الذين أصبح جزء منهم يعاني من البطالة، فهي النغمة التي كان يعزفها ترامب دوما ويطرق عليها لجذب أصوات ناخبيه، مشيرًا إلى أن التضارب والتناقض في قرارات ترامب وتفاعله مع الأزمة سيحمل الولايات المتحدة مصير التراجع الدولي بلا شك.



وعن تأثير ذلك على نتيجة الانتخابات الأمريكية المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل، يرى عبد الفتاح أن ترامب أمامه تحد كبير لضرورة حل الأزمة الراهنة، والتي أهمها وجود حل للتوقف الاقتصادي وارتفاع البطالة، وذلك بحد أقصى بعد شهرين لأن التأخر في الأزمة سيدفع كتلته السابقة للتصويت للديمقراطيين، موضحَا أن السيناريو الأقرب بالنسبة لترامب هو خسارة هذا التحدى.