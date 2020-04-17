3 رواد فضاء يغادرون محطة الفضاء الدولية في طريق العودة إلى الأرض

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إن ثلاثة رواد فضاء غادروا محطة الفضاء الدولية في طريقهم للعودة إلى الأرض.

وجاء في بيان ناسا أنه في حوالي منتصف ليلة الخميس/الجمعة (بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا)، انفصل رواد الفضاء في ناسا أندرو مورجان وجيسيكا مائير، ورائد الفضاء الروسي أوليج سكريبوتشكا بمركبة الفضاء سويوز إم اس-15 من محطة الفضاء الدولية، التي تقع على ارتفاع 408 كيلومترات فوق سطح الأرض.

وفي مساء الخميس، أجرى الطاقم تغييرًا في مراسم القيادة حيث سلم سكريبوتشكا قيادة المختبر المداري إلى رائد فضاء ناسا الجديد كريس كاسيدي.

وسيوفر تلفزيون ناسا تغطية للحدث أثناء دخول المركبة لمدار الأرض، والذي من المقرر أن يكون في الساعة 0622 صباحًا (بتوقيت وسط أوروبا) اليوم الجمعة.

وستكون مركبة الفضاء سويوز في طريقها إلى الهبوط على الأرض بمساعدة مظلة في الساعة 0716 صباحًا في سهل بكازاخستان.