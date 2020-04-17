 التشيك تشكر اليابان لتزويدها بعقار جديد مضاد لكورونا - بوابة الشروق
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التشيك تشكر اليابان لتزويدها بعقار جديد مضاد لكورونا

علم التشيك
علم التشيك
براغ - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 17 أبريل 2020 - 1:03 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 أبريل 2020 - 1:03 ص

قال وزير الخارجية التشيكي توماس بيتريشك يوم الخميس، إن عقار"فافيبيرافير" الياباني في طريقه إلى جمهورية التشيك حيث سيجري اختباره على مرضى  فيروس كورونا المستجد  ( كوفيد – 19).

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج إن بيتريشك شكر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليابان على إتاحة الدواء للمرضى التشيك.

يذكر أن جمهورية التشيك هي واحدة من 20 دولة تقوم اليابان بتزويدها بالعقار.

وأشارت الفحوصات والاختبارات في الخارج إلى أن دواء الأنفلونزا الجديد "فافيبيرافير"، فعال في علاج الحالات الخطيرة إلى حد ما من عدوى كوفيد-19.


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