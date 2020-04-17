مشرعون جمهوريون يدعمون ترامب ويطالبون باستقالة مدير منظمة الصحة العالمية

طالب مشرعون جمهوريون الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس بالتوقف عن دفع أي أموال لمنظمة الصحة العالمية لحين استقالة الأمين العام للمنظمة. ويمثل الطلب دعما لانتقاد ترامب لأسلوب تعامل المنظمة التابعة للأمم المتحدة مع تفشي وباء كورونا.

وكتب 17 عضوا جمهوريا في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي رسالة لترامب يدعمون فيها قراره الذي أعلنه هذا الأسبوع بوقف تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية. وقال الأعضاء إن على ترامب أن يضع استقالة الأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس شرطا لاستئناف التمويل.

وتعرض ترامب لإدانة فورية يوم الثلاثاء من كثير من زعماء العالم وخبراء الصحة إضافة للسياسيين الديمقراطيين في الولايات المتحدة بعد أن أعلن تعليق المساهمات المالية الأمريكية للمنظمة التي مقرها جنيف بسبب تعاملها مع أزمة تفشي وباء كورونا.

وقال المنتقدون إن منظمة الصحة العالمية ربما تحتاج إلى إعادة تنظيم لكن كان يتعين على ترامب ألا يحاول الضغط عليها في خضم أزمة أودت بحياة أكثر من 138 ألف شخص على مستوى العالم ودمرت اقتصادات عالمية.

وقال الأعضاء الجمهوريون في رسالتهم إنهم فقدوا الثقة في تيدروس وأنحوا باللائمة على منظمة الصحة العالمية والحزب الشيوعي الصيني في المدى الذي وصلت إليه الأزمة الصحية العالمية الحالية على الرغم من أنهم أشادوا ”بالدور الحيوي“ الذي تلعبه المنظمة حول العالم.