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النقد الدولي يمنح بنما قرضا عاجلا بقيمة 500 مليون دولار

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
مكسيكو سيتي - د ب أ
نشر فى : الجمعة 17 أبريل 2020 - 12:37 ص | آخر تحديث : الجمعة 17 أبريل 2020 - 12:37 ص

وافق صندوق النقد الدولي، على منح بنما قرضا عاجلا بقيمة 515 مليون دولار في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الصندوق في بيان الخميس، إن "الدعم العاجل من الصندوق يأتي في إطار آلية التمويل السريعة، وسيساعد في توفير الموارد المطلوبة بشدة لتلبية الاحتياجات، ودعم الإنفاق الصحي المرتبط بالجائحة".

يذكر أن الجائحة تسببت في عجز في ميزان مدفوعات بنما يقدر بنحو 7ر3 مليار دولار.

كانت بنما قد سجلت نموا اقتصاديا بمعدل 3ر3% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وقد تضررت مصادر الدخل الأساسية لبنما والمتمثلة في حركة التجارة البحرية عبر قناة بنما والسياحة الأجنبية بشدة بتفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، والقيود التي فرضتها الدول على حركة السفر والتجارة الخارجية.


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