تراجع تاريخي للاقتصاد الصيني خلال الربع الأول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد الصيني سجل انكماشا تاريخيا خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل بلغ 8ر6% وسط عمليات إغلاق واسعة النطاق بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويعد هذا أول انكماش اقتصادي في الصين منذ أن بدأت البلاد في نشر بيانات فصلية، في عام 1992.

كانت الحكومة الصينية قد أغلقت الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأول من العام الحالي، في إطار محاولاتها لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والذي أدى وفاة أكثر من 4600 شخص وإصابة أكثر من 82 ألفا وستمئة شخص في الصين.

وكانت أخر مرة سجلت فيها الصين تراجعا اقتصاديا على مدى عام كامل في عام 1976، في نهاية الثورة الثقافية، وفقا للبنك الدولي.

وانكمش الناتج الصناعي للصين والذي يشمل قطاع الصناعات التحويلية والمناجم والمرافق بنسبة 4ر8% خلال الربع الأول من العام الحالي بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة اليوم الجمعة.

وتراجعت مبيعات التجزئة في الصين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 19% سنويا. كما تراجع الإنفاق الاستثماري على الأصول الثابتة بنسبة 1ر16% خلال الربع الأول.

كانت الصين قد اتخذت أول قرار بوقف حركة المواصلات بين الأقاليم الصينية في أواخر يناير الماضي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي انطلق من مدينة ووهان عاصمة إقليم خوبي.

وبعد ذلك وضعت الصين مدنا كاملة تحت الحجر الصحي في إقليم خوبي وغيره من الأقاليم.

وخلال الأسابيع القليلة الماضي أعلنت الصين انتصارها على الفيروس وأعلنت أنها لم تعد تسجل حالات عدوى محلية وأن الحالات الجديدة هي لأشخاص قادمين من الخارج.

وتقول الحكومة الصينية حاليا إن أغلب المصانع عادت للعمل في حين تعيد فتح المدارس تدريجيا في العديد من الأقاليم.

وقال ماو شينجيونج المتحدث باسم مكتب الإحصاء إن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أظهرت "ارتفاعا" في مارس الماضي وأنه يتوقع استمرار قوة الدفع خلال الشهور المقبلة.

أظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين يوم الثلاثاء الماضي تراجع صادرات وواردات الصين خلال مارس الماضي بأقل من التوقعات، رغم تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتراجعت قيمة صادرات الصين بالدولار خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر6% مقارنة بقيمتها خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 14%.

وتراجعت قيمة الواردات بنسبة 9ر0% سنويا خلال الشهر الماضي في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 9ر0%.

وسجلت الصين خلال الشهر الماضي فائضا تجاريا بقيمة 9ر19 مليار دولار في حين كان المحللون يتوقعون فائضا قيمته 5ر18 مليار دولار.

في الوقت نفسه تراجعت قيمة الصادرات باليوان الصيني بنسبة 5ر3% مقارنة بالعام الماضي، في حين زادت قيمة الواردات بنسبة 4ر2% ليصل الفائض التجاري للصين بالعملة المحلية إلى 130 مليار يوان خلال آذار/مارس الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع قيمة الصادرات بالعملة المحلية بنسبة 8ر12% وتراجع الواردات بنسبة 7%.

وبحسب بيانات إدارة الجمارك تراجعت الصادرات الصينية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 4ر11% سنويا في حين تراجعت الواردات بنسبة 7ر0%.