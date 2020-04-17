نجم سلة الاتحاد يتنازل عن نصف راتبه الشهري لنهاية عقده

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حرص إسماعيل أحمد عملاق الفريق الأول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندري على إخطار إدارة ناديه بتنازله عن نصف راتبه الشهرى وحتى إنتهاء تعاقده وذلك مساهمة منه فى العبور من الازمه التى تعيشها الأندية فى ظل إنتشار وباء كورونا

وحرصت إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحي علي توجيه الشكر لنجم الفريق علي هذه المبادرة التى تعكس حرص نجوم الإتحاد السكندرى علي المشاركه فى حل الازمه الحاليه التى تضرب العالم ..

وعاد اسماعيل احمد الي الاتحاد مطلع الموسم الحالي بعد انتهاء تعاقده مع الرياضي اللبناني ليقود سلة زعيم الثغر الي تصدر دورى السلة قبل التوقف بسبب وباء كورونا