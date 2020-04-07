خروج سائحة أوكرانية من مستشفى العزل بجنوب سيناء بعد تعافيها من كورونا

أكد مصدر طبي بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، خروج سائحة أوكرانية من مستشفى العزل بأبو خليفة، عقب تعافيها من فيروس كورونا.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن السائحة تدعى أولكسندرا أزنوران 34 سنة، وكانت تقيم بمنطقة ديار الربوة بمدينة شرم الشيخ، وجرى إرسالها لمستشفى الحجر الصحي بالإسماعيلية عقب التأكد من إيجابية إصابتها بالفيروس، كما جرى تتبع جميع الحالات المخالطة لها ووضعها تحت العزل الصحي، وأثبتت نتائج التحاليل عدم إصابتهم.

وأوضح المصدر أن إجمالي عدد الحالات التي تعافت من فيروس كورونا بجنوب سيناء بلغت 4 حالات، ويجري متابعة يومية للحالات المصابة داخل مستشفى الحجر بأبو خليفة، وجميعها في تحسن مستمر.

وأكد أن أعمال التعقيم والتطهير مستمرة بكافة المناطق والمنشآت، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مديرية الصحة، لمنع انتشار الفيروس.