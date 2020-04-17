ننشر حصاد الحكومة في أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفو جرافاً سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 11 حتى 17 أبريل 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في الإنفو جراف، أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي ارتكز على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، وكذلك الموافقة على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة لعام 2019/2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك ضمن الـ 100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة تداعيات فيروس " كورونا" المستجد، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، بجانب الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء "صندوق السياحة والآثار"، ويُعمل بأحكام القانون الجديد ويُلغى كل نص يخالف أحكامه.

كما تضمنت القرارات بحسب الإنفوجراف، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين مصر وبيلاروسيا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية، الموقع في القاهرة بتاريخ 19 فبراير2020، وكذلك الموافقة على تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ناحية محافظتي قنا وبورسعيد لصالح وزارة الداخلية بدون مقابل لاستخدامهما في إقامة قسمي شرطة، فضلاً عن الموافقة على تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة لاستخدامها في إقامة محطة مياه للشرب بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما وافق على طرح إعلان للمواطنين محدودي الدخل لبيع الوحدات السكنية المملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعي والزائدة بمحافظات (الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، ومطروح)، بالإضافة إلى الموافقة على طلب قيام الشركات المنتجة لوجبات البسكويت بتسليم الكميات المتبقية لديها إلى وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الملاجئ ودور الأيتام وأي جهات أخرى تراها الوزارة تستحق.

وأبرز الإنفوجراف أن القرارات شملت أيضاً الموافقة على طلب قيام وزارة التربية والتعليم بالتعاقد لشراء الكتب الدراسية التي لا تمتلك الوزارة حقوق تأليفها وطباعتها أو جزء منها، والتي يتم إقرارها من خلال الجهات المختصة باعتماد المناهج الدراسية بالوزارة في حدود مبلغ مليار وأربعمائة مليون جنيه خلال عام 2020/2021، فضلاً عن الموافقة على تحديد القطاعات التي تشملها إجراءات مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة أو كليهما لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وأبرز هذه القطاعات: الطيران والسياحة والنقل والمستشفيات والمقاولات، وكذلك الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو طرطور لحامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، على مساحة إجمالية قدرها 561000م2، بجانب إصدار قرار بتعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية؛ ليصبح مدينة منية النصر، ومدينة الكردي، والوحدات المحلية لقرى ( النزل، ومنشأة الجمال، والبجلات، وميت عاصم، وبرمبال القديمة، والرياض، وبرمبال الجديدة، وميت تمامة، والخضيري).

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح الإنفوجراف أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت الاجتماع الأسبوعي، وتم فيه استعراض جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتوجيه الشكر والتقدير لرجال الشرطة على جهودهم المضنية لحماية أرواح المواطنين، كما ترأس سيادته اجتماع مجلس المحافظين، بحضور وزيري التنمية المحلية والدولة للإعلام، حيث قدم من خلاله التهنئة إلى المصريين الأقباط بمناسبة عيد القيامة، مشدداً على ضرورة استمرار التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع أية تجمعات.

وكذلك ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد لاستعراض الموقف الحالي لفيروس "كورونا المستجد" في مصر، والإجراءات المتخذة لمواجهة تداعياته، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، فضلاً عن اجتماع لمناقشة ملف العالقين في عدد من الدول العربية والإفريقية، والأوروبية، والآسيوية، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وذلك بحضور وزراء الخارجية، والدولة للهجرة، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، والطيران المدني.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه الإنفوجراف، اجتماعاً مع وزيري الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي لبدء دراسات تفصيلية لزيادة الرُقعة المزروعة بوسط وشمال سيناء، وذلك بناءً على تكليف من السيد رئيس الجمهورية، وكذلك اجتماع لمتابعة إجراءات صرف المنحة التي كلّف السيد رئيس الجمهورية بصرفها للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس "كورونا المستجد"، وذلك بحضور وزراء القوى العاملة، والتموين، والتخطيط، والاتصالات، والتضامن الاجتماعي.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب الإنفوجراف، قام سيادته بزيارة المنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية، وتفقد مصنع شركة برودان المُختص بتصنيع الملابس الجاهزة للمدارس، ومصنع شركة إمبي انترناشونال لتصنيع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والأقمشة والخيوط.

كما تلقى خطاباً من رجل الأعمال، ياسين منصور بتسليم منشأة سياحية 200 غرفة لوزارة الصحة للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا، وتقديم دعم مادي 5 ملايين جنيه للوزارة، والتكفل باحتياجات 10 آلاف أسرة متضررة من الأزمة، وكذلك تلقى خطاباً من رئيس مجلس إدارة مجموعة "يسين القابضة"، بشأن تبرعه بمبلغ 7 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة، ولبيت الزكاة والصدقات المصري، وللفقراء والمساكين، هذا بجانب إجراء اتصال تليفوني مع زوج الراحلة الكريمة الطبيبة "سونيا عارف"، قدم خلاله واجب العزاء في فقيدة الوطن.

وشملت الأنشطة أيضاً وفقاً لما أبرزه للإنفوجراف، استعراض تقرير من وزيرة الثقافة بشأن الفعاليات والأنشطة والعروض الفنية والإصدارات الجديدة والخدمات الثقافية التي قدمتها الوزارة خلال شهر مارس 2020، فضلاً عن متابعة موقف صرف التعويضات المُستحقة للمقاولين والموردين، من خلال تقرير أعدّه وزير الإسكان، والذي تضمن جهود "اللجنة العليا للتعويضات" في مراجعة والتأكد من صرف قيم هذه التعويضات من قبل الجهات الإدارية المعنية.

كما تفقد مصنعي "جنرال موتورز مصر" و"كايرو باك إيجيبت" المتخصص في إنتاج عبوات الأطعمة والمشروبات، بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك برفقة وزيري الإسكان والتجارة والصناعة، وكذلك تفقد المحاور والطرق الرئيسية والكباري بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة، حيث شملت الجولة الطريق الدائري الأوسطي، وطريق الواحات والطريق الدائري الجنوبي، هذا بجانب استعراض تقرير من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لعرض الخطوات التي تتم بهدف ربط كارت الفلاح بخدمة "ميزة" لسداد جميع المدفوعات.

كما تضمنت الأنشطة بحسب الإنفوجراف، تلقى خطاب من رئيس مجلس إدارة شركة المنصور للسيارات، يفيد بتبرعه بـ 50 مليون جنيه لوزارة الصحة لتوفير أدوات الوقاية للأطقم الطبية وأجهزة التنفس الصناعي.

وتلقى خطاب من الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، يفيد بالمساهمة بـ 5 ملايين جنيه من خلال مبادرات وتحالفات مع القطاع العام والمجتمع المدني لدعم خطة الدولة لاحتواء أزمة كورونا، فضلاً عن تلقى خطاب من العضو المنتدب لشركة ابن سينا فارما، يفيد بتبرع الشركة بـ4 ملايين جنيه قيمة أدوية لمستشفيات العزل الصحى، ونشر 500 ألف رسالة توعية لقطاع الصيادلة لمواجهة فيروس كورونا، بجانب تصريحاته التلفزيونية بمقر مجلس الوزراء للإعلان عن آليات التعامل مع يوم شم النسيم، حيث يطبق عليه نفس الإجراءات الخاصة بيومي الجمعة والسبت، من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، وكذا الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات.

كما تم إيقاف كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم، وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من الكثافات. كما قام سيادته بإرسال برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، بالإضافة إلى تلقي خطاب من المدير الإقليمي لشركة أكوا باور العالمية، يفيد بمساهمة الشركة بـ 5٫5 مليون جنيه لشراء أجهزة تنفس صناعي وأجهزة فحص فيروس كورونا.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، رصد الإنفوجراف، أنه تم عقد لقاء مع وزيرتي البيئة والتجارة والصناعة لمتابعة خطة وزارة البيئة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والتي ترتكز على أربعة محاور وهي: دعم جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، ومتابعة الموقف البيئي لبؤر التلوث، ومنظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، والإعلام والتوعية البيئية.