سوريا: تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا ووصول دفعة مساعدات طبية روسية

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أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الجمعة، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا، ووصول دفعة مساعدات طبية من روسيا.

وأضافت الوزارة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) أن "عدد الإصابات المسجلة في سورية حتى اليوم بلغ 38 إصابة شفيت منها 5 إصابات وتوفيت حالتان".

إلى ذلك تسلمت وزارة الصحة السورية اليوم دفعة مساعدات طبية روسية خاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومعالجة المصابين به، إضافة إلى وسائل حماية للكوادر الطبية المكلفة بالتصدي للفيروس.

وقالت الوزارة إن الدفعة الأولى التي تهدف إلى تدعيم قدرات القطاع الصحي للتصدي لفيروس كورونا المستجد، تشمل 50 جهاز تنفس اصطناعي ونحو 10 ألاف أداة اختبار لفحص فيروس كورونا وأجهزة واقية ضد الفيروس.

وكانت الحكومة السورية تلقت أول أمس دفعة مساعدات طبية من الصين تضمنت 1000 جهاز تحليل للكشف عن فيروس كورونا .