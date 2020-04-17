مسئول إيطالي يحذر: 90% من السكان عرضة للإصابة بكورونا

- خبيرة طبية: لابد من استمرار اليقظة ضد الفيروس.. والهدنة ستكون في أغسطس المقبل





حذر رئيس المعهد العالي للصحة في إيطاليا، سيلفيو بروزافيرو، أمس الخميس، من أن حوالي 90% من الإيطاليين مازالوا عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مما يستبعد إمكانية تطبيق استراتيجية مناعة القطيع.

وأضاف بروزافيرو، خلال مؤتمر هيئة الدفاع المدني حول طوارئ فيروس كورونا: "في الوقت الحالي هناك دراسة عن الانتشار المصلي للتحقق من عدد الأشخاص الذين تعرضوا لاتصال بالفيروس وفهم مدى تفشيه"، وفقاً لوكالة "آكي" الإيطالية.

وأشار بروزافيرو إلى أن "التقديرات تختلف من منطقة إلى أخرى، ولكن بشكل عام 90% من الأشخاص في إيطاليا لم يتعرضوا للفيروس، وهذا يعني أن جزءًا كبيرًا جدًا من السكان لا يزال عرضة للإصابة".

وتابع أنه "للحصول على مناعة القطيع، من الضروري أن يكون هناك حوالي 80% من السكان تعرض للفيروس، لذا فإن الهدف لا يزال بعيد جدًا".

وأكد المسئول الإيطالي على انحدار منحنى الاصابات ومرضى المستشفيات والوفيات، والذي "يظهر في البيانات اليومية".

وأمس، سجلت إيطاليا 525 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، فيما تزايد عدد حالات الإصابة الجديدة بشكل حاد حيث بلغ 3786 ما يشكل ارتفاعا من 2667 في اليوم السابق. وتعد هذه الحصيلة اليومية للوفيات الأقل منذ يوم الأحد في حين تعد حصيلة الإصابات الجديدة الأعلى منذ الأحد.

وقالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن إجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء في 21 فبراير ارتفع إلى 22170 وهو ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وارتفع العدد الرسمي للإصابات المؤكدة إلى 168941 شخصا وهو ثالث أعلى حصيلة للإصابات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

من جهتها، دعت المديرة العامة لمستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية في روما، مارتا بريانكا، إلى عدم خفض مستوى الحذر مطلقاً، مشيرة الى أن أول لحظة استرخاء من فيروس كورونا، ستكون في شهر أغسطس المقبل.

وقالت بريانكا، في مقابلة مع صحيفة "إيل ميساجيرو" الإيطالية: "القرارات التي نتخذها هي نتيجة دراسة ومقارنة تجرى من قبل المتخصصين والعلماء".

وأضافت: "أفهم غضب السكان، لكن في الوقت نفسه أرى أيضًا أن القرارات يتم اتخاذها، تأتي من قبل من لديه المهارات ذات الصلة والتي أشعر بأنني أستطيع الوثوق بها".

وتابعت بريانكا: "من الواضح أننا نتنفس الصعداء اليوم، لكن هذا لا يعني أن الجميع أحرار بالتحرك، فيمكن لمنحنى العدوى أن يرتفع مرة أخرى".