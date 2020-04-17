البرلمان الأوروبي: استغلال بولندا والمجر لجائحة فيروس كورونا يتنافى مع القيم الأوروبية

أكد البرلمان الاوروبي اليوم الجمعة، أن التغييرات التي أُدخلتها بولندا على قانون الانتخابات وسلطات الطوارئ الكاسحة التي انتهجتها المجر، على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لا تتوافق مع قيم الاتحاد الأوروبي.

وقال البرلمان الأوروبي في القرار الذي أصدره اليوم الجمعة، إن تعديل وارسو للقانون الانتخابي - في تحد للمحكمة الدستورية الوطنية - للمضي قدما في إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو المقبل، يمكن أن يعرض حياة البولنديين للخطر ويقوض مبدأ الانتخابات الحرة.

وأشار البرلمان الأوروبى إلى أن إعلان المجر لحالة طوارئ غير محدودة وتخفيف الرقابة البرلمانية، ينتهك بالمثل مبادئ الاتحاد الأوروبي الأساسية.

ودعا نواب البرلمان المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة لمعاقبة الدولتين العضوين بالتكتل.

وتم تمرير القرار بأغلبية واضحة من خلال التصويت عبر الإنترنت خلال جلسة برلمانية خاصة حول رد فعل الاتحاد الأوروبي لتفشي كوفيد 19 الذي اجتاح القارة.

وأعرب نواب البرلمان أيضا عن قلقهم بشأن نقص التنسيق بين دول التكتل الـ 27 ودعوا إلى تعاون أفضل بين بلدانه للمضي قدما.