ترامب يهاجم الصين بعد تعديل ووهان حصيلة وفيات كورونا وزيادتها بحوالي 50%

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين اليوم الجمعة، مرخيا شكوكا بشأن حصيلة وفياتها بفيروس كورونا بعدما عدلت السلطات أرقام الوفيات وقامت بزيادتها في ووهان البؤرة الأصلية لتفشي الوباء، بحوالي 1300 حالة وفاة إضافية.

وقال ترامب على تويتر إن "الصين أعلنت للتو مضاعفة عدد وفياتها من العدو غير المرئي.. إنه أعلى من ذلك بكثير وأعلى بكثير من (رقم) الولايات المتحدة وليس حتى قريب منه".

ورفعت السلطات الصينية عدد حالات الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في المدينة بواقع 1290 حالة في قراءة معدلة ليصل العدد إلى 3869 حالة. وقالت السلطات الصينية اليوم الجمعة إنها زيادة بحوالي 50 بالمئة.

وتتجاوز وفيات كورونا المسجلة في الولايات المتحدة 33 ألف حالة، متخطية بشكل كبير حصيلة الوفيات الإجمالي في الصين وتبلغ 4636 حالة، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز. غير أن خبراء لا يزالون متشككين من الأرقام التي تقدمها الحكومة الصينية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت حكومة إقليم هوبي، الذي يضم مدينة ووهان، إن عدد الوفيات قد تم تعديله بالارتفاع بسبب تقارير صدرت مؤخرا من مؤسسات طبية ولحقيقة أن بعض المرضى بفيروس كورونا توفوا في المنزل، بينما كانت المستشفيات مكدسة بالمرضى في المراحل الأولى للوباء.

وقالت في بيان إن "تسجيل بعض حالات الوفيات لم تكن مكتملة، وكان هناك تكرار وأخطاء في عملية التسجيل".

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، هناك تكهنات متزايدة بأن عدد حالات الإصابة في ووهان تتجاوز بشكل كبير ما تذكره تقارير رسمية، استنادا إلى عدد الأوانى الفخارية لحفظ رماد الموتى التي يتم الإفراج عنها لأفراد الأسرة في أواخر مارس.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأول الأربعاء الصين إلى إظهار "شفافية تامة" في مكافحة الوباء.