الأمم المتحدة: تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي سيؤدي لوفاة آلاف الأطفال هذا العام

«الانكماش الاقتصادي الناجم عن كورونا قد يكون أخطر من الفيروس نفسه»





لا يزال استمرار جائحة فيروس كورونا في معظم بلدان العالم يخلف آثار سلبية يوما بعد الآخر، حتى نالت الأطفال نصيبها من ذلك الوباء.

وحذرت الأمم المتحدة، أمس الخميس، من أن الانكماش الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا قد يكون أكثر خطورة من الفيروس نفسه بالنسبة لأطفال العالم، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يموت مئات الآلاف ويغرق عشرات الملايين منهم في الفقر المدقع مع نهاية عام 2020.

مع احتمال مواجهة العالم لأسوأ تراجع اقتصادي منذ «الكساد الكبير» الذي عانى منه العالم في ثلاثينيات القرن الماضي، يقول مسؤولو الأمم المتحدة إن الآثار المالية للوباء يمكن أن يكون لها آثار مدمرة على أطفال العالم عن طريق الحد من قدرة الأسر على شراء الغذاء الأساسي والرعاية الصحية، وفقا لمجلة «فوربس» الأمريكية.

وتقدر الأمم المتحدة أن ما بين 42 و66 مليون طفل قد يقعون في فقر نتيجة لفيروس كورونا، بالإضافة إلى ما يقدر بـ 386 مليون طفل يعيشون في فقر مدقع في العام الماضي، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى سوء التغذية وزيادة الأمراض لدى هؤلاء الأطفال.

وقالت المنظمة العالمية إن هذا يمكن أن يتسبب في وفاة مئات الآلاف من الأطفال قبل نهاية العام، وذلك عكس التقدم الذي أحرزته على مدى السنوات العديدة الماضية في الحد من وفيات الأطفال الرضع.

وأكدت أن الضغط على أنظمة الرعاية الصحية التي يسببها الفيروس قد يمنع الأسر أيضا من فرصتهم في الحصول على الرعاية الصحية والتحصن ضد أمراض مثل شلل الأطفال والحصبة وغيرها من الأمراض الفتاكة التي تتسبب في موت الأطفال.

وأفادت المنظمة أن ما يقرب من 369 مليون طفل يعتمدون على وجبات مجانية في المدرسة عبر 150 دولة بها مدارس مغلقة في الوقت الحالي، وهو ما سيؤثر على العديد من الأسر من الناحية الاقتصادية.

وفقًا للأمم المتحدة، فإن العنف من قبل مقدمي الرعاية الصحية هو الشكل الأكثر شيوعًا للعنف الذي يعاني منه الأطفال؛ كما يمكن أن يؤدي ضغط الحجر الصحي إلى تفاقم خطر العنف المنزلي بين العائلات، مما يجعل المنزل يشكل خطرا على بعض الأطفال.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في بيان يوم الخميس: "يجب أن نتحرك الآن ونتخذ خطوات بشأن كل هذه التهديدات لأطفالنا، ويجب على القادة بذل كل ما في وسعهم لتخفيف أثر الوباء، ولذلك يجب على العالم بأسره أن يتحرك للتخفيف من حدة هذه الأزمة الصحية".

وحتى الوقت الحالي قد تم إحصاء أكثر من 2 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 140 ألف حالة وفاة وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.