تقرير: الإفراج عن محامي ترامب السابق بسبب فيروس كورونا

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ذكر تقرير أعلامي، أنه تم الإفراج عن مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السجن بشكل مبكر بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونقلت شبكة (سي إن إن) عن محامي كوهين روجر أدلر قوله إن مكتب السجون الاتحادي الأمريكي أبلغ كوهين بالافراج.

وقال التقرير إن العديد من السجناء والموظفين في سجن أوتيسفيل بولاية نيويورك، حيث كان من المقرر أن يقضي كوهين مدة عقوبته لمدة 3 سنوات حتى نوفمبر2021، ثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وبعد الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، سيُسمح لكوهين بقضاء بقية عقوبته تحت الإقامة الجبرية. ولم يتم تحديد موعد دقيق لاطلاق سراحه.

وكان كوهين قد أقر أمام المحكمة بأنه مذنب في عدة جرائم عام 2018، بما في ذلك الإدلاء بشهادة زور أمام الكونجرس وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.