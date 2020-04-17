قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الجمعة في أنقرة، إن عدد القتلى جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تركيا، ارتفع إلى 1769 قتيلا، مع 126 حالة وفاة جديدة وأكثر من 4000 حالة إصابة مؤكدة خلال يوم واحد.

وأعلن قوجة أن عدد الإصابات بلغ 78546 ، مضيفا أن أنقرة تتوقع أن تصل إلى "مستوى ذروة تفشي الفيروس" في غضون "ما بين أسبوع إلى عشرة أيام".

وصرح قوجة للصحافيين: "إننا لا نزال نتوخى الحذر حتى لا نقع في المحظور".

وأغلقت تركيا ، التي يبلغ تعداد سكانها 83 مليون نسمة ، حتى الآن معظم الأماكن العامة وأوقفت الرحلات الجوية للحد من انتشار الوباء الفتاك.

تم الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المميت في تركيا في 11 مارس الماضي.

وفرضت الحكومة حظر التجول لمدة يومين في أكبر 31 مدينة في نهاية الأسبوع الماضي ، وسيستمر الإغلاق في مطلع هذا الأسبوع أيضًا ، بدءًا من منتصف ليل اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش) حتى منتصف ليل الأحد المقبل.

من ناحية أخرى، قال فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة إن بلاده تعتزم إعادة نحو 25 ألفا من مواطنيها من الخارج، في ظل استمرار تفشي كوفيد-19.

وأضاف أقطاي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "عملية واسعة النطاق" قد بدأت لإجلاء المواطنين الأتراك من 59 دولة حتى يمكنهم قضاء شهر رمضان الكريم في وطنهم.

ولم يفصح أقطاي عن تفاصيل بشأن كيف تتم عمليات الإجلاء، أو توقيتها.

وفي إطار متصل، قال أقطاي إن أنقرة أعادت بالفعل 25 ألف تركي لبلادهم.

وسيرت شركة الطيران الوطنية "الخطوط الجوية التركية"، أغلب رحلات إعادة الأتراك إلى بلادهم. وقد جرى وضع العائدين قيد الحجر الصحي في مدن مختلفة لدى عودتهم، ولمدة أسبوعين.