جرحى في طرابلس نتيجة سقوط قذائف عشوائية

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سقطت عدة قذائف عشية اليوم الجمعة بالتوقيت المحلى الليبى بمناطق متفرقة من العاصمة الليبية طرابلس.

وأفاد أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في تصريح صحفي بسقوط قذائف على أحد المنازل في منطقة الهضبة البدري، مشيرا إلى وقوع خمسة جرحى كحصيلة أولية.

وأكد علي سقوط جرحى آخرين لم يحدد عددهم نتيجة سقوط قذائف على منزل، مفيد بنقلهم للمشفى الميداني التابع للطب الميداني.

وفي الناحية الغربية للمدينة، لم تسفر قذيفة أخرى وقعت بمنطقة غوط الشعال عن وقوع أي ضحايا، حسب التصريح.

وطالب جهاز الإسعاف سكان طرابلس بالتزام الأدوار السفلية، وعدم الخروج إلى الشرفات أو الاقتراب من النوافذ، مشددا على ضرورة الاستمرار في حظر التجوال، على أمل إنقاذ الأرواح من خطر وباء كورونا المستجد، ومن القذائف العشوائية أيضا.

وأفاد علي بسقوط قذائف أخرى على مصحة الرويال في طرابلس، وإخلاء المصحة والمرضى والأطقم الطبية.