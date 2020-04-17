صحة الأقصر: لا نسحب عينة لتحليل pcr إلا لحالات الاشتباه بكورونا

قالت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، إنه طبقا لتعليمات وزارة الصحة وتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإنه لا يتم سحب عينة لعمل تحليل pcr الكاشف لفيروس كورونا، إلا لحالات الاشتباه التي ينطبق عليها تعريف الحالة وهي (مخالط لحالة إيجابية مع ظهور أعراض).

وأهابت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر بجميع الجهات والأفراد الالتزام بتلك التعليمات، مؤكدة أن السبيل الأمثل لمواجهة فيروس كورونا هو العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي مع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة بارتداء الكمامات والنظافة الشخصية وتطهير المنازل والبعد عن أي تجمعات.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد، استمرار أعمال التعقيم والتطهير المستمر لكافة المستشفيات والمنشآت الصحية على مستوى المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحرصا على الصحة العامة، مشيرا إلى تخصيص خط ساخن رقمه "105" للرد على كافة استفسارات المواطنين حول فيروس كورونا وآليات التصرف حال الشعور بأي من أعراض المرض.