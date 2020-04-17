قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي إن رعاية أبناء الغربية وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم أولوية قصوى .. مشيرا إلي أنه تم توفير 20,5 طن من المستلزمات الأساسية للمعيشة لأهالي ميت بدر حلاوة التابعة لمركز سمنود، مؤكدا أنه يتابع على مدار اليوم الموقف لتوفير كل احتياجات اهالى القرية.

وأوضح المحافظ - في بيان اليوم - أنه تم إدخال كميات كبيرة من السلع الغذائية والفاكهة والخضروات إلى القرية اليوم /الجمعة/، شملت سيارة دقيق بحمولة 4,5 طن وعدد 3 سيارات خضر وفاكهة حمولةً 6 أطنان، و400 أسطوانات أنابيب بوتاجاز، وسيارات بقالة حمولة 4 أطنان، وسيارة منتجات ألبان وزبادي حمولة طن، وسيارة لحوم ودواجن حمولة طن، وسيارات للأعلاف حمولة 4 أطنان.

وناشد المحافظ الجميع بضرورة التكاتف وتضافر الجهود لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والخروج من هذه الأزمة.

وفي سياق أخر، أكد المحافظ استمرار فرق الطب الوقائي بالمحافظة، اليوم، أعمال التعقيم والتطهير الوقائي بقرية صفط تراب المعزولة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأكد المحافظ توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم، مشيرا إلى الدفع بسيارات من الحماية المدنية لتطهير القرية، إلي جانب مشاركة الأهالي بجراراتهم في عملية تنظيف الشوارع، مؤكدا استمرار أعمال التطهير علي مدار 24 ساعة في كافة الشوارع والمنازل والمباني بالقرية بما يضمن سلامة وصحة مواطنيها.

وأضاف المحافظ أنه تم توفير مكبس لنقل المخلفات داخل القرية لجمع القمامة أولًا بأول وعم تراكمها، مع استمرار حملات النظافة، مشيدًا بوعي أهالي القرية والتزامهم بالتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار العدوى.