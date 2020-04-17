ترامب: إعادة فتح الاقتصاد على ثلاث مراحل بخطة تفرض قواعد تباعد اجتماعي صارمة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن خطة إعادة فتح الاقتصاد ستكون على ثلاث مراحل، وقال إنه سيبدأ بفتح عدد من الولايات بشكل منفرد وتدريجي، وليس بشكل كلي، مشددا على أن خطته لفتح البلاد ستفرض قواعد صارمة بشأن التباعد الاجتماعي.



وقال ترامب - في مؤتمر صحفي أوردته قناة (الحرة) الأمريكية مساء أمس الخميس - إنه سيجرى السماح لكل ولاية بتنفيذ خطة فتح الاقتصاد؛ بما يتناسب مع ظروفها، مشيرا إلى أن الخطة تقوم على منح حماية أكبر لمن هم أكثر عرضة للتأثر بالفيروس.



وأوضح أن المرحلة الأولى من الخطة تشترط أن يبقى الأشخاص الأكثر تعرضا للعدوى في بيوتهم، وكذلك العمل عن بعد والعودة على مراحل، مبينا أن المدارس ستبقى مغلقة، كما تشمل المرحلة الأولى حظر التجمع لأكثر من 10 أشخاص، بالإضافة إلى فتح المطاعم ونوادي التدريبات الرياضية، لكنها تفتح مع مراعاة دقيقة للتباعد الاجتماعي، والإبقاء على الحانات مغلقة.



وأضاف ترامب أن المرحلة الثانية سيبقى أيضا فيها الأشخاص الأكثر تعرضا للعدوى في بيوتهم والاستمرار في تشجيع العمل عن بعد، مشيرا إلى أن المدراس سيتم فتها في تلك المرحلة مع تفادي أي تجمع أكبر من 50 شخصا بالإضافة إلى فتح المطاعم ونوادي التدريبات الرياضية والبارات مع مراعاة دقيقة للتباعد الاجتماعي.



أما المرحلة الثالثة - التي تحدث عنها ترامب - فيمكن فيها للأشخاص الأكثر تعرضا للعدوى أن يخرجوا ويتفاعلوا مع العامة لكن مع مراعاة التباعد الاجتماعي، مع عدم وضع قيود على أماكن العمل وكذلك فتح جميع المحلات مع مراعاة تباعد اجتماعي محدود، وبروتوكولات صحية.



كما أكد الرئيس الأمريكي أنه سيجرى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع دخول الفيروس للبلاد مجددا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك ولايات من الممكن أن تبدأ من يوم الغد في عمليات فتح الاقتصاد.



وقال ترمب إن منحنى الإصابات بات مسطحا ونسبة الوفيات انخفضت بسبب الإجراءات الإحترازية، مشيرا إلى أنه تمت إقامة أكثر من 120 ألف سرير في وقت قياسي لمواجهة الجائحة.