الأرجنتين تعلق سداد الديون والفوائد لمدة 3 سنوات

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تعتزم الحكومة الأرجنتينية خفض ديونها للدائنين الأجانب، حيث تواجه ركوداً حاداً وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الاقتصاد الارجنتيني مارتن جوزمان يوم الخميس، إن سداد كل من الديون ومدفوعات الفائدة ستؤجل لمدة ثلاث سنوات.

وبشكل إجمالي، تريد الأرجنتين إعادة هيكلة قروض بقيمة 68 مليار دولار، وسيجري عرض مقترح اعادة الهيكلة رسميًا على الدائنين اليوم الجمعة.

وبداية من عام 2023، تريد الحكومة بعد ذلك استئناف مدفوعات الفائدة وزيادتها خطوة خطوة.

وأضاف جوزمان "من الواضح أن الأرجنتين لا تستطيع دفع أي شيء في الوقت الراهن".

وتواجه الأرجنتين أزمة اقتصادية خطيرة، وتعاني من تضخم جهاز الدولة، وانخفاض الإنتاجية الصناعية وكبر حجم اقتصاد الظل، مما يحرم الدولة من عائدات الضرائب.