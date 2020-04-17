عبد الحفيظ: حمدي فتحي «مكتوب له» يلعب مباراة الوداد

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كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن موعد عودة حمدي فتحي للفريق، مؤكدًا أنه أخبر اللاعب بلحاقة بمباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لقناة «الأهلي»: "قلت لحمدي فتحي، ستلحق بنا في مباراة نصف نهائي دوري الأبطال".

وتابع عبد الحفيظ: "كما يبدو أنها مكتوبة له، سيكون جاهزًا في مايو المقبل".

وكان فتحي قد تعرض لإصابة قوية على مستوى الغضروف، الأمر الذي أبعده عن الأهلي لفترة طويلة.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيرة الوداد المغربي، مطلع مايو المقبل، قبل أن يتم تأجيل المبارايات بسبب فيروس كورونا المستجد.