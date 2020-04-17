جوتيريش: إفريقيا تحتاج 200 مليار دولار لمواجهة كورونا المستجد

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الدائنين على تجميد سداد الديون لجميع الدول النامية وليس فقط الدول الأشد فقرا، وحذر من أن دولا كثيرة تواجه صعوبة في الوفاء بسداد الديون بسبب الركود العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال جوتيريش - حسبما نقلت قناة العربية الاخبارية اليوم الجمعة - إن القارة الإفريقية بحاجة إلى ما يزيد على 200 مليار دولار لمواجهة الوباء وتخفيف آثاره الاقتصادية.

ولتعبئة مزيد من الموارد، قال إن صندوق النقد الدولي يجب أن يخصص حقوق سحب خاصة جديدة، وهي خطوة عارضتها الولايات المتحدة.

ويماثل تخصيص حقوق سحب خاصة قيام بنك مركزي "بطباعة" نقود جديدة.